Calvizzano festeggiamenti in onore di San Giacomo | in tanti per assistere all’incendio del campanile

Da teleclubitalia.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato sera a Calvizzano si sono svolti i festeggiamenti in onore di San Giacomo, durante i quali si è verificato un incendio al campanile. La struttura ha preso fuoco durante i festeggiamenti, attirando numerosi spettatori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione riguardo a feriti o danni strutturali è stata resa nota. La manifestazione è proseguita senza ulteriori interruzioni.

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Un'esplosione di luci, colori ed emozioni che ha tenuto con il fiato sospeso centinaia di cittadini e visitatori. Sabato sera Calvizzano ha rinnovato uno dei suoi appuntamenti più attesi e identitari: la spettacolare simulazione dell'incendio del campanile, momento culminante dei solenni festeggiamenti dedicati al Santo Patrono, San Giacomo. Tra cascate di fuoco ed effetti scenografici mozzafiato, la struttura della chiesa si è illuminata a giorno, regalando un colpo d'occhio straordinario che ha unito fede, tradizione e grande spettacolo. A raccontare minuto per minuto la magia della serata è stata Teleclubitalia, che ha seguito l'evento in una diretta speciale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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