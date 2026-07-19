A Vallo della Lucania sono iniziati i festeggiamenti religiosi in onore di San Pantaleone, il patrono della città. La statua di San Francesco, proveniente da Pellare, è arrivata in Cattedrale, dove si svolge il novenario che durerà fino al 27 luglio. Durante il periodo, si svolgono le celebrazioni religiose e le processioni in onore del santo.

A Vallo della Lucania (SA) sono iniziati i festeggiamenti religiosi in onore del santo Patrono Pantaleone, Medico e Martire. Da ieri ha avuto inizio nella Cattedrale cittadina il novenario che porterà i fedeli del centro cilentano al 27 Luglio. Il tema di quest’anno è “San Pantaleone e San Francesco, modelli di santità”. Per l’occasione, ieri alle 18.30 è giunta presso la cattedrale la statua di San Francesco proveniente dall’omonima chiesa dell’ex convento francescano di Pellare (SA). Quest’anno si ricordano proprio gli 800 anni dalla morte del Poverello di Assisi ed è bello che il Comitato Festa di San Pantaleone abbia pensato di ospitare questa meravigliosa e pregevole statua lignea. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Vallo della Lucania, al via i festeggiamenti in onore di San Pantaleone. Giunta in Cattedrale, da Pellare, la statua di San Francesco

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