Chivu ha indicato Stankovic come possibile erede di Calhanoglu nel ruolo di centrocampista. La squadra sta valutando il futuro del reparto, considerando il passaggio generazionale. Attualmente, Stankovic fa parte della rosa e si concentra sulla crescita. La società non ha ancora annunciato ufficialmente cambiamenti, ma si sta muovendo per pianificare le prossime stagioni.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’ Inter comincia a programmare il proprio futuro a centrocampo. Nonostante Hakan Calhanoglu rimanga un elemento fondamentale per lo scacchiere tattico di mister Cristian Chivu, la dirigenza nerazzurra e lo staff tecnico valutano la successione nel ruolo di regista, in considerazione dell’età del turco e del contratto in scadenza nel 2027. La strategia del club milanese: promozione interna. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la soluzione per il futuro del centrocampo della Beneamata è già presente in organico. Il profilo individuato per raccogliere l’eredità in regia è Aleksandar Stankovic, rientrato dall’esperienza al Bruges a fronte di un investimento di 23 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu ha il suo erede già in rosa: Chivu vede così Stankovic per il futuro

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