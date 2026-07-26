L’Inter valuta il rinnovo del contratto di Calhanoglu, ma Chivu sta lavorando per preparare Stankovic come suo successore. Dopo il Mondiale con la Turchia, Calhanoglu è tornato ad Appiano Gentile, suscitando entusiasmo tra i tifosi. La società sta decidendo se continuare con l’attuale centrocampista o puntare su Stankovic. La situazione rimane in fase di valutazione, senza annunci ufficiali.

di Francesco Aliperta Il futuro di Hakan Calhanoglu resta un rebus: l’Inter ragiona sul rinnovo ma Chivu ha già scelto Stankovic come suo erede. Il ritorno di Hakan Calhanoglu ad Appiano Gentile, reduce dall’esperienza al Mondiale con la Turchia, ha portato un’aria di rinnovato entusiasmo. Presentatosi con un look inedito e tanta voglia di rimettersi in gioco, il centrocampista turco si conferma un punto fermo imprescindibile nello scacchiere nerazzurro. Nonostante le voci di mercato circolate nelle scorse settimane e un contratto in scadenza nel giugno 2027, il club di viale della Liberazione non ha alcuna intenzione di privarsene facilmente. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Quale sarà il futuro di Calhanoglu? L’Inter pensa al rinnovo ma Chivu prepara Stankovic come suo erede

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