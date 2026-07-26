Calhanoglu è tornato all’Inter con un look nuovo e un sorriso smagliante, mostrando entusiasmo per il progetto. Il centrocampista ha pollice alzato e bandana bianca in testa. Il suo contratto scade a giugno, ma finora non sono stati avviati approfondimenti sulla rinnovo. Intanto, l’Inter fa studiare Stankovic come possibile regista del futuro, mentre Calhanoglu si concentra sul presente senza commentare eventuali sviluppi contrattuali.

Bandana bianca in testa, sorriso smagliante, pollice alzato. Hakan Calhanoglu è tornato alla Pinetina con un look nuovo e con le sensazioni vecchie. Si sente pienamente dentro al progetto Inter e non pensa troppo a quello che succederà tra un anno: il contratto è in scadenza a giugno e non è mai stato discusso. Tuttavia lui sa che il tema può essere rinviato anche alla fine del mercato, quando le acque si saranno calmate e la società valuterà meglio la politica interna. Dopo un’estate di turbolenze turche, tra proposte vere e presunte mescolate agli spot elettorali, Calhanoglu sta vivendo un mese tranquillo dopo lo sfortunato Mondiale giocato con la Turchia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Torna Calhanoglu, e trova già l'erede: l'Inter fa studiare Stankovic da regista del futuro

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