Calendario ATP Cincinnati 2026 | orari tv programma dal 1° turno alla finale

Dal 13 al 23 agosto si svolgerà il torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio. È l’unico evento in preparazione agli US Open per il tennista italiano, che prenderà parte alla competizione. La manifestazione segue il Masters di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto, e si svolge contemporaneamente ad altri tornei come il 500 di Washington e il 250 di Los Cabos, entrambi in corso questa sera.

Mentre questa sera partiranno il 500 di Washington ed il 250 di Los Cabos, dal 2 al 13 agosto si disputerà il Masters 1000 di Montreal, ed a seguire, dal 13 al 23 agosto, si giocherà l’ATP Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio, dove sarà al via anche Jannik Sinner: sarà l’unico torneo che l’azzurro disputerà in preparazione agli US Open. Il tennista italiano sarà testa di serie numero 1 e dunque usufruirà di un bye al primo turno, mentre il secondo turno vedrà l’esordio dell’azzurro, che scenderà in campo sabato 15 o domenica 16 agosto, poi in caso di approdo al terzo turno, Sinner giocherà ancora lunedì 17 o martedì 18. Gli ottavi di finale,... 🔗 Leggi su Oasport.it

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