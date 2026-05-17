Calendario Roland Garros 2026 | programma dal 1° turno alla finale orari tv streaming

Il torneo di tennis di Roland Garros 2026 si svolgerà dal 24 maggio al 7 giugno, con le qualificazioni ancora in programma. La competizione prevede varie fasi, a partire dai primi turni fino alla finale, che si terrà nell'ultimo giorno. Sono stati annunciati orari, modalità di visione in tv e streaming per seguire gli incontri, anche se i dettagli sui partecipanti principali non sono ancora stati ufficializzati. La manifestazione si svolgerà sui campi in terra rossa, come di consueto.

Nonostante debbano ancora scattare le qualificazioni, è già tempo di pensare ai tabelloni principali: da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno si disputerà il Roland Garros 2026 di tennis. I tabelloni cadetti, invece, si disputeranno da lunedì 18 a venerdì 22. Il Roland Garros 2026 di tennis sarà trasmesso in maniera integrale in diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max e DAZN, mentre la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport. CALENDARIO ROLAND GARROS 2026. 24 maggio 11.00 Primo turno maschile e femminile 25 maggio 11.00 Primo turno maschile e femminile 26 maggio 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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