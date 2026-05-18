Il torneo di tennis Roland Garros 2026 si avvicina alla sua fase principale, con le qualificazioni in programma da lunedì 18 a venerdì 22 maggio. I tabelloni principali, invece, avranno inizio domenica 24 maggio e si concluderanno domenica 7 giugno. La città di Parigi si prepara per l’evento, con gli orari, il programma e la copertura televisiva già disponibili per gli appassionati che seguiranno le partite giorno per giorno. La manifestazione si svolgerà sui campi in terra battuta della capitale francese.

Oggi, lunedì 18 maggio, inizieranno le qualificazioni, che si protrarranno fino a venerdì 22, invece per quanto concerne i tabelloni principali, questi si disputeranno da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno: a Parigi è tutto pronto per il Roland Garros 2026 di tennis. Il secondo torneo stagionale del Grand Slam vedrà al via dei tabelloni principali di singolare, sia maschile che femminile, 128 tennisti: il primo turno sarà spalmato su tre giornate, poi ci sarà sempre l’alternanza parte alta-parte bassa fino ai quarti di finale. Il Roland Garros 2026 di tennis non sarà trasmesso in diretta tv, ma sarà fruibile in diretta streaming in abbonamento su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, mentre la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Roland Garros 2026: orari, programma e tv dal 1° turno alla finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Internazionali BNL d'Italia 2026: tutto il tennis di Roma su Sky Sport

Sullo stesso argomento

Calendario Roland Garros 2026: programma dal 1° turno alla finale, orari, tv, streamingNonostante debbano ancora scattare le qualificazioni, è già tempo di pensare ai tabelloni principali: da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno si...

Calendario ATP Miami 2026: orari dal 1° turno alla finale, programma, tv, streamingQuest’oggi nel pomeriggio italiano scatteranno le qualificazioni dei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, che si...

Prossimi Tornei di Terra Battuta Prima di Roland Garros 2026 reddit

Ed è ufficialmente CARRER GOLDEN MASTERS, Jannik Sinner ha vinto TUTTI i Masters 1000 presenti in calendario! x.com

Roland Garros 2026: numeri, record e curiosità del torneoLe statistiche e i numeri più interessanti dell'Open di Francia in vista dell'edizione 2026. Dal dominio di Nadal alla finale tra Sinner e Alcaraz ... sportmediaset.mediaset.it

Roland Garros 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · TennisDal 24 maggio al 7 giugno, Parigi sarà l'epicentro del tennis mondiale con il Roland Garros 2026: scopri chi gioca per l'Italia e come seguire le partite. L'Open di Francia è in programma nella ... olympics.com