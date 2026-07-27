Caldo in arrivo una nuova ondata | sarà la più intensa

Una nuova ondata di caldo, la più intensa finora, si sta avvicinando. Un anticiclone subtropicale proveniente dal Nord Africa si estenderà nel corso dei prossimi giorni dal Mediterraneo centro-occidentale verso i Paesi Baltici e gli Stati danubiani all'inizio di agosto.

In arrivo nuova ondata di caldo e sarà la più intensa. Nel corso dei prossimi giorni un robusto e caldo anticiclone subtropicale si allungherà dal Nord Africa sin verso il Mediterraneo centro-occidentale, per raggiungere agli inizi di agosto anche gli Stati danubiani e i Paesi Baltici. Come spiega il meteorologo di 3bmeteo Manuel Mazzoleni: “L’anticiclone ingloberà al suo interno anche la nostra Penisola, portando tempo stabile e soprattutto un nuovo sensibile aumento delle temperature. Dopo le ultime note instabili attese martedì all’estremo Sud, il sole tornerà protagonista da Nord a Sud dello Stivale, eccezion fatta per qualche temporale di calore che si formerà a ridosso dei rilievi alpini ad inizio agosto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caldo africano in arrivo, nuova ondata: temperature oltre i 35 gradi. Ecco dove e quando

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