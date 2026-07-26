Quarta ondata di caldo in arrivo ancora più intensa temperature fino a 40 gradi | ecco dove e quando la rimonta dell' anticiclone africano

Da ilmessaggero.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova ondata di caldo sta per interessare l'area, con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi. La quarta ondata della stagione estiva 2026, secondo le previsioni di 3bMeteo, sarà più intensa e potrebbe superare le ondate precedenti. L'anticiclone africano si sta spostando verso la regione, causando un aumento delle temperature e una rimonta del caldo. Le aree coinvolte e il periodo esatto non sono stati ancora specificati.

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La quarta ondata di caldo della stagione estiva 2026, spiega 3bMeteo, sarà intensa e non è escluso che possa essere più ptente delle precedenti perchè andrà. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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