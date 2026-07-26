Una nuova ondata di caldo sta per interessare l'area, con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi. La quarta ondata della stagione estiva 2026, secondo le previsioni di 3bMeteo, sarà più intensa e potrebbe superare le ondate precedenti. L'anticiclone africano si sta spostando verso la regione, causando un aumento delle temperature e una rimonta del caldo. Le aree coinvolte e il periodo esatto non sono stati ancora specificati.

La quarta ondata di caldo della stagione estiva 2026, spiega 3bMeteo, sarà intensa e non è escluso che possa essere più ptente delle precedenti perchè andrà. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Quarta ondata di caldo in arrivo (ancora più intensa), temperature fino a 40 gradi: ecco dove e quando, la rimonta dell'anticiclone africano

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Aria fresca in arrivo (ma domani il picco del caldo con 18 città bollino rosso)

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