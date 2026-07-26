Quarta ondata di caldo in arrivo ancora più intensa temperature fino a 40 gradi | ecco dove e quando la rimonta dell' anticlone africano
Una nuova ondata di caldo si sta avvicinando, prevista per la stagione estiva 2026. Secondo le previsioni di 3bMeteo, questa quarta ondata sarà particolarmente intensa, con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi. La rimonta dell'anticiclone africano è responsabile dell'aumento delle temperature e si estenderà su diverse regioni, interessando periodi specifici che non sono ancora stati precisati.
La quarta ondata di caldo della stagione estiva 2026, spiega 3bMeteo, sarà intensa e non è escluso che possa essere più ptente delle precedenti perchè andrà. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Aria fresca in arrivo (ma domani il picco del caldo con 18 città bollino rosso)
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Quarta ondata di caldo in arrivo (ancora più intensa): ecco dove e quando facebook
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