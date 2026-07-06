Una nuova ondata di calore si sta preparando a colpire la regione, con temperature elevate previste per diversi giorni. La situazione si aggraverà a causa di tre fattori combinati: alte temperature, elevata umidità e scarsa ventilazione. Le previsioni indicano che questa ondata potrebbe durare più di una settimana, con picchi di calore che si manterranno sopra le medie stagionali. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali misure di contenimento o allerta specifica.

Milano – Brutte notizie per chi (la quasi totalità dei milanesi) ne aveva già avuto abbastanza del caldo torrido: l’ afa insopportabile sta per tornare a farsi sentire pesantemente con una n uova intensa e lunga ondata di calore. Se la temperatura odierna vi sembra già insostenibile, sappiate che è solo un “antipasto” di ciò che ci attende per il resto della settimana, che sarà rovente. Un copione – ahinoi – già visto. "Il bollettino meteo conferma un quadro che ormai sta diventando sempre più tipico delle nostre estati: dopo una breve tregua, l'anticiclone torna a rafforzarsi con un nuovo aumento delle temperature che durerà per molti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quanto durerà la nuova ondata di calore? Sarà lunga (e intensa): i 3 nemici incrociati che la rendono pericolosa

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nuova ondata di calore in arrivo, sarà più duratura e più intensa di quella di maggio

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