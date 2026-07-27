Calciomercato Roma affare Castro e rinnovo Pellegrini | le mosse della squadra giallorossa

La Roma accelera sul calciomercato, puntando a chiudere l'acquisto di un attaccante argentino già conosciuto in Serie A. Contestualmente, si lavora al rinnovo di contratto di un centrocampista italiano. La società sta valutando le trattative e si prepara a formalizzare le operazioni per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle cifre o sui tempi di definizione.

La Roma continua a muoversi con decisione verso l’acquisto di profili che occorrono al tecnico Gian Piero Gasperini per completare la rosa. Dopo aver valutato diversi profili la società giallorossa ha deciso di accellerare le trattative sul centravanti argentino, rinforzo che conosce bene la Serie A. Calciomercato Roma: accelerata la trattativa per Castro dopo il no per Tresoldi. Nel pomeriggio di ieri la società giallorossa è riuscita a chiudere la trattativa con Castro. L’acquisto del centravanti argentino può risultare la mossa vincente: il giovane conosce bene il campionato italiano pur essendo giovanissimo e rappresenta il profilo ideale per alternarsi con Malen. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Calciomercato Roma, avanza la trattativa per Summerville: le news

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