di Francesco Spagnolo Pellegrini Juventus, i tifosi lanciano un messaggio molto chiaro alla Roma: non ripetere un nuovo errore come quello di Celik. La tensione all’interno dell’ambiente Roma è evidente dopo il mancato rinnovo di Celik, ed ora le preoccupazioni della piazza riguardano da vicino il futuro di Pellegrini. Il timore di perdere un altro tassello fondamentale della rosa ha spinto i tifosi a manifestare apertamente il proprio dissenso e nei confronti della gestione di queste ultime settimane. Il clima a Trigoria si è surriscaldato in concomitanza con il match in famiglia tra la formazione maggiore e la Primavera. All’esterno dell’impianto sportivo è infatti comparso un chiaro segnale di avvertimento indirizzato ai piani alti del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Pellegrini Juventus, i tifosi della Roma non vogliono un ‘nuovo’ Celik: il messaggio alla società giallorossa

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