Mercato Roma | per l' attacco si sonda la pista Castro si avvicina il rinnovo di Pellegrini

Il club ha avviato trattative per l’attaccante Castro, mentre si avvicina il rinnovo di contratto di Pellegrini. La Roma sta cercando di rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione di Serie A e Champions League. Non ci sono ancora accordi definitivi, ma il mercato rimane attivo e le trattative sono in corso. La squadra intende rafforzarsi, anche se le prime opzioni di mercato non sono ancora state concluse.

Roma 26 luglio 2026 - La Roma cerca rinforzi in attacco per vivere una stagione da protagonista assoluta in Serie A e in Champions League. Le intenzioni dei giallorossi sono chiare ed evidenti, confermate anche dal loro atteggiamento aggressivo sul mercato, nonostante le prime idee di rinforzi non siano arrivate. Dopo aver perso la volata per arrivare agli ingaggi di Mason Greenwood, Alejandro Garnacho e Crysencio Summerville, i capitolini hanno cominciato a sfogliare la margherita. Nella giornata di venerdì si parlava di una decisa virata da parte del club giallorosso verso Antonio Nusa, ma la richiesta economica del RB Lipsia è enorme, parliamo di circa 60 milioni per permettere al norvegese di lasciare la Germania per arrivare in giallorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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