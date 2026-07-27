Calciomercato oggi 27 luglio 2027 | le ultime notizie sulle trattative di Juventus Milan Inter Roma e Napoli

La Roma ha raggiunto un accordo con il Bologna per l'acquisto di Castro. In cambio, il Bologna riceverà Dovbyk in prestito. La trattativa si conclude con questa operazione di mercato.

La settimana di calciomercato si apre con un colpo ormai praticamente certo: la Roma ha trovato l’accordo con il Bologna per l’acquisto di Castro. In cambio in Emilia arriverà Dovbyk in prestito. Le ultime news di calciomercato di oggi, lunedì 27 luglio 2026, mettono al centro dell’attenzione anche la Juventus, il Milan, l’Inter e il Napoli. I bianconeri provano a stringere su Stones, svincolato dal Manchester City. Il Milan, invece, resta concentrato sulla cessione di Leao, con un possibile approdo in Turchia. L’Inter, invece, studia la strada che la porterebbe a Romero, del Tottenham. Mentre sul fronte internazionale Diomande è sempre più vicino al Real Madrid. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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