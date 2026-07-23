Calciomercato oggi 23 luglio 2026 | gli ultimi movimenti di Roma Milan Inter Juventus e Napoli

Da lanotiziagiornale.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, 23 luglio 2026, le principali squadre di Serie A hanno effettuato diversi movimenti di mercato. La Roma ha annunciato l'acquisto di un centrocampista proveniente dalla Spagna, mentre il Milan ha ufficializzato la cessione di un attaccante a una squadra francese. L'Inter ha concluso un accordo per un difensore svizzero, e la Juventus ha ufficializzato il ritorno di un centrocampista dall'estero. Il Napoli ha invece confermato l'ingaggio di un portiere proveniente dalla Bundesliga.

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La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo e le big di Serie A, fin qui rimaste tutto sommato bloccate, tentato l’accelerata su più fronti. Tra cessioni improvvise, difensori da sostituire dopo infortuni pesanti e trattative internazionali ancora aperte, ecco il quadro aggiornato a oggi, giovedì 23 luglio, per Roma, Milan, Inter, Juventus e Napoli. Roma: sfuma Summerville, si punta su Nusa. Il colpo più doloroso dell’estate giallorossa riguarda Crysencio Summerville: l’esterno olandese, dato quasi per certo al West Ham, ha scelto invece l’Al Hilal, che lo ha convinto con un maxi ingaggio. Una situazione per certi versi simile a quella registrata ad inizio mese, con Mason Greenwood che sembrava a un passo, salvo poi accettare la proposta dei turchi del Fenerbahce. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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