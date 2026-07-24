Il calciomercato del 24 luglio 2026 registra numerosi movimenti tra le principali squadre di Serie A. Sono stati ufficializzati rinnovi, mentre alcune trattative sono ancora in fase di definizione. Diversi nuovi nomi sono entrati nei radar dei direttori sportivi, che seguono con attenzione le trattative in corso. La giornata si presenta ricca di novità e aggiornamenti, con le cinque squadre più importanti del campionato coinvolte in varie operazioni di mercato.

Dopo giorni di relativa calma, per non dire di stallo, quella odierna è una giornata densa di movimenti sul fronte calciomercato. Tra rinnovi ufficiali, trattative in stallo e nuovi nomi sul taccuino dei direttori sportivi, ecco il punto sulle cinque grandi di Serie A in questo venerdì 24 luglio 2026. Roma: sfumato Summerville, ora l’assalto a Nusa. Dopo la beffa subita sull’asse con il West Ham per Crysencio Summerville, finito all’Al-Hilal, la Roma ha virato con decisione su un nuovo obiettivo per l’attacco di Gian Piero Gasperini: Antonio Nusa del Lipsia. La valutazione del cartellino, tra i 50 e i 60 milioni di euro, resta un ostacolo, tanto che la dirigenza giallorossa sta valutando in parallelo anche Andreas Schjelderup del Benfica, alternativa più abbordabile ed emersa con forza nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Calciomercato oggi 24 luglio 2026: le ultime delle trattative e dei rumor di Roma, Juventus, Milan, Inter e Napoli

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