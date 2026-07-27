Calciomercato Inter c’è stata un’offerta per Singo! L’indiscrezione dalla Turchia

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia, il Galatasaray ha presentato un’offerta verbale per il difensore del club italiano. Tuttavia, la società turca considera il giocatore un elemento chiave e non intende cederlo. Non ci sono state conferme ufficiali né dettagli sulle cifre offerte. La trattativa, quindi, al momento sembra in fase preliminare e ancora senza sviluppi concreti.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, dalla Turchia l’indiscrezione di un’offerta verbale al Galatasaray per Singo, ma il club di Buruk lo considera imprescindibile. L’ Inter continua a monitorare Wilfried Singo, esterno destro ivoriano attualmente al Galatasaray e già protagonista in Serie A in passato con la maglia del Torino. A riferirlo il portale turco Fanatik, secondo cui il giocatore, che era stato acquistato lo scorso anno dal Monaco per 30 milioni di euro, avrebbe convinto nonostante alcuni infortuni, dimostrando qualità fisiche e prestazioni in grado di fare la differenza. Anche al Mondiale, Singo aveva iniziato bene, salvo fermarsi nuovamente a causa di un problema fisico. 🔗 Leggi su Internews24.com

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ROMERO: L'INTER ACCELERAECCO COME CAMBIEREBBE LA DIFESALE ULTIME VERSO IL KARLSRUHER

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