Calciomercato Inter LIVE | Calhanoglu resta in nerazzurro Ma dalla Turchia arriva un’indiscrezione su Barella

Da internews24.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalla Turchia arriva un’indiscrezione secondo cui il centrocampista sarebbe vicino a lasciare l’Inter. Nel frattempo, il club conferma che Calhanoglu rimarrà nella rosa nerazzurra anche nella prossima stagione. Le trattative di calciomercato sono in corso, con incontri e negoziati ancora in corso. La situazione di Barella resta incerta, mentre le operazioni ufficiali non sono state ancora annunciate.

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