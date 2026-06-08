Calciomercato Inter LIVE | Calhanoglu resta in nerazzurro Ma dalla Turchia arriva un’indiscrezione su Barella

Notizia in breve

Dalla Turchia arriva un’indiscrezione secondo cui il centrocampista sarebbe vicino a lasciare l’Inter. Nel frattempo, il club conferma che Calhanoglu rimarrà nella rosa nerazzurra anche nella prossima stagione. Le trattative di calciomercato sono in corso, con incontri e negoziati ancora in corso. La situazione di Barella resta incerta, mentre le operazioni ufficiali non sono state ancora annunciate.