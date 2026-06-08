Calciomercato Inter LIVE | Calhanoglu resta in nerazzurro Ma dalla Turchia arriva un’indiscrezione su Barella
Dalla Turchia arriva un’indiscrezione secondo cui il centrocampista sarebbe vicino a lasciare l’Inter. Nel frattempo, il club conferma che Calhanoglu rimarrà nella rosa nerazzurra anche nella prossima stagione. Le trattative di calciomercato sono in corso, con incontri e negoziati ancora in corso. La situazione di Barella resta incerta, mentre le operazioni ufficiali non sono state ancora annunciate.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 8 GIUGNO Mercato Inter, dopo Calhanoglu arriva un’altra notizia dalla Turchia: il Galatasaray vuole Barella. 🔗 Leggi su Internews24.com
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