Seba Esposito ha chiesto un aumento di stipendio e ha avuto colloqui frequenti con la dirigenza. L’attaccante ha dichiarato di voler diventare un leader della squadra e di aver scelto questa società con convinzione. Ha anche sottolineato che il club si trova in un ambiente difficile, con una tifoseria molto appassionata che sostiene la squadra durante le partite. La situazione riguarda le trattative tra il giocatore e la dirigenza, senza ulteriori dettagli sui risultati.

“Voglio essere un leader di questo Cagliari. Ho scelto questa piazza, l’ho fortemente voluta. È un ambiente caldo, con una tifoseria calorosa che nel nostro stadio ci spinge molto”. Venerdì nell’hotel che ospita la squadra rossoblù a Ponte di Legno l’attaccante Sebastiano Esposito, 24 anni, fratello di Pio e Salvatore, si è espresso così nella lunga chiacchierata concessa alla Gazzetta. Ha anche detto di aver commesso errori che il più celebrato fratello interista Pio non ripeterà. Ma proprio ieri Seba è scivolato. Perché tramite il suo agente Mario Giuffredi, al quale ha dichiarato di essere profondamente legato, ha fatto capire che pretende un adeguamento del contratto che lo lega al Cagliari fino al 2030. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cagliari, scoppia il caso Seba Esposito: chiede più soldi, colloqui continui con la dirigenza

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Serie A, Sebastiano Esposito segna il gol vittoria del Cagliari contro la Cremonese

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