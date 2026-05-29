A Como si discute della possibilità di inserire più italiani nella lista Champions, con l'idea di Seba Esposito che suscita sorriso tra i tifosi. Secondo i parametri Uefa, almeno otto dei venticinque giocatori devono essere formati nel paese di provenienza. La squadra sta valutando come rispettare questa regola, considerando le scelte di mercato e le opportunità interne. La questione riguarda principalmente la composizione della rosa e le strategie per soddisfare i requisiti richiesti dalla competizione europea.

A volte è tutta una questione di programmazione. Aspettare il momento giusto, scegliere la formula più adatta, attendere di raccogliere i frutti di quanto seminato. Ed è esattamente ciò che ha fatto - e sta facendo - l'Inter con Sebastiano Esposito, ceduto l'estate scorsa al Cagliari attraverso una formula un po' particolare. La base fissa prevedeva il versamento nelle casse nerazzurre di 4 milioni di euro all'aritmetico raggiungimento della salvezza della squadra di Pisacane, poi una serie di bonus ed il 40% sulla futura rivendita (nel caso in cui superasse proprio la cifra di 4 milioni). La stagione dell'attaccante... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, mirino sugli italiani per la lista Champions: l'idea Seba Esposito fa sorridere... l'Inter

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