Seba Esposito | Orgoglioso di Pio non farà i miei errori Che litigata con Pisacane ma da lì in poi
Seba Esposito ha dichiarato di essere orgoglioso di Pio e di non ripetere i suoi errori. Ha parlato di una lite con Pisacane, ma ha aggiunto che da quel momento in poi le cose sono cambiate. Non prova rimpianti né dolore, e ha accettato la sua nuova dimensione. Ha salutato l'Inter e ha espresso entusiasmo per il Cagliari, sottolineando che per lui giocare è ciò che conta di più, senza rimpianti.
Nessun rimpianto, nessun dolore. Sebastiano Esposito ha accettato la nuova dimensione. Ciao Inter, evviva Cagliari. "Perché giocare conta più di tutto, quindi zero rimpianti". Seba è il secondo dei tra fratelli Esposito. Il più celebre è Pio, il meno mediatico Salvatore, buon play alla Sampdoria. Una famiglia che vive di calcio. Visto che papà Agostino manda avanti (con l’ex bresciano Marco Zambelli) la Voluntas Brescia, acquisita dai fratelli (in nome del primo allenatore Roberto Clerici) per sviluppare il calcio giovanile. E la sorella dei tre ragazzi, Anna Maria, ha appena sposato Agostino Camigliano, difensore della Sambenedettese. "Lo abbiamo inserito nella chat dei fratelli, anche perché ha più esperienza (è del 1994) di tutti e ci dà sempre una mano". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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