Seba Esposito | Orgoglioso di Pio non farà i miei errori Che litigata con Pisacane ma da lì in poi

Notizia in breve

Seba Esposito ha dichiarato di essere orgoglioso di Pio e di non ripetere i suoi errori. Ha parlato di una lite con Pisacane, ma ha aggiunto che da quel momento in poi le cose sono cambiate. Non prova rimpianti né dolore, e ha accettato la sua nuova dimensione. Ha salutato l'Inter e ha espresso entusiasmo per il Cagliari, sottolineando che per lui giocare è ciò che conta di più, senza rimpianti.