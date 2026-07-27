Sequestrate 2,6 tonnellate di cocaina in un’operazione delle Fiamme gialle di Brescia, coordinate dalla Dda locale. I militari hanno intercettato un carico nascosto tra i taxi del mare, le imbarcazioni utilizzate per il traffico transoceanico. La droga era destinata a entrare nel mercato italiano. L’indagine ha portato all’arresto di alcuni trafficanti, che avevano tentato di eludere i controlli con rotte e metodi sofisticati.

Brescia, 27 luglio 2026 – Pensavano di essere veloci, ma i militari della Guardia di finanza sono stati più veloci di loro. Le Fiamme gialle di Brescia, coordinate dalla Dda della città della Leonessa, hanno assestato u n duro colpo al narcotraffico sulle rotte dell’Oceano Atlantico. Gli investigatori, ricorrendo anche a mezzi di osservazione dall'alto, hanno intercettato al largo di Lisbona un gommone ''go-fast'', imbarcazione prediletta dai narcos che si muovono fra la penisola iberica e il resto del continente, a bordo del quale c’erano oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Sono quattro le persone arrestate. Il carico, dal valore di circa 78 milioni di euro all'ingrosso e fino a 500 milioni sul mercato al dettaglio, è stato sequestrato grazie alla collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Brescia, presi i narcos sui taxi del mare: sequestrate 2,6 tonnellate di cocaina

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