Il GuglielMotel di Brembate si trova in condizioni di abbandono, con vetrate rotte, infissi danneggiati e rifiuti ovunque. Materassi e televisori sono stati gettati dalle finestre, mentre la vegetazione cresce incontrollata tra i locali. Il valore dell’immobile si è dimezzato e nessun acquirente si è fatto avanti. La chiusura del complesso, ritenuta da alcuni un errore, non ha evitato il progressivo degrado e vandalismo.

Vetrate rotte, infissi strappati, materassi e televisioni buttati dalle finestre, uno stato di incuria generale tra rifiuti, sporcizia e una vegetazione che, con suprema indifferenza per le vicende umane, si sta prendendo tutto lo spazio. C’era una volta il GuglielMotel. E c’è ancora, ma si trova in questo stato visibile a chiunque, una volta imboccata l’uscita di Capriate dell’A4, decida di fermarsi all’esterno e osservare una struttura che dà l’idea di un cetaceo spiaggiato e malato. Una grande balena alberghiera di 137 camere ripartite su due fabbricati indipendenti, chiusa da oltre un anno e sul mercato da mesi per via di un insanabile dissidio tra i tre soci di Dol. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Brembate, il GuglielMotel tra degrado e vandalismo: valore dimezzato e nessun acquirente. «Chiuderlo è stato un errore»

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