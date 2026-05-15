Al via il ripristino della staccionata tra le marine | interventi contro il degrado e il vandalismo

Da brindisireport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Torchiarolo ha avviato i lavori per riparare la staccionata lungo il percorso ciclopedonale che collega le marine di Torre San Gennaro e Lido Presepe. L’intervento mira a eliminare i danni causati dal degrado e dal vandalismo. I lavori prevedono la sostituzione delle parti danneggiate e il rafforzamento delle strutture, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’aspetto estetico dell’area. La riparazione si inserisce in un piano più ampio di interventi per valorizzare le zone balneari del territorio.

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TORCHIAROLO – Il Comune di Torchiarolo corre ai ripari per restituire decoro e sicurezza al percorso ciclopedonale che unisce le località balneari di Torre San Gennaro e Lido Presepe. Con la determinazione n. 272 del 29 aprile 2026, l’Amministrazione ha ufficializzato l’affidamento dei lavori per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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