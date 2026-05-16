Vandalismo furti e degrado | cresce la preoccupazione tra i commercianti ecco la fotografia del Nordest

Da trentotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Nordest del Paese, i commercianti segnalano un aumento di episodi di vandalismo, furti e degrado nelle loro attività quotidiane. Secondo un sondaggio condotto da Confcommercio, circa il 20 per cento degli intervistati riferisce di subire frequentemente o più volte alla settimana atti criminali, tra cui atti di vandalismo, furti, e comportamenti legati alla mala movida. La presenza di baby gang, abusivismo e concorrenza sleale viene descritta come una preoccupazione crescente per il settore commerciale locale.

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Baby gang, vandalismo, mala movida, ma anche furti, abusivismo e concorrenza sleale preoccupano i commercianti del nordest del Paese dove quasi il 20 per cento dei partecipanti al sondaggio di Confcommercio subisce quotidianamente o più volte a settimana episodi criminali. L'aspetto poco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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