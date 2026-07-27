Il Chelsea sta valutando un interesse per l’attaccante del Brighton Danny Welbeck, secondo quanto riportato da The Athletic. La squadra londinese avrebbe avviato contatti per il trasferimento dell’attaccante, che in passato ha giocato con Arsenal e Manchester United. La trattativa è in fase preliminare e non sono stati ancora definiti dettagli o condizioni. La notizia è stata diffusa da una fonte affidabile del settore.

2026-07-27 15:03:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Chelsea sta esplorando una mossa per l’attaccante del Brighton Danny Welbeck, secondo un rapporto di The Athletic. Welbeck è tra i migliori centravanti inglesi della Premier League da oltre un decennio e non mostra segni di rallentamento nonostante abbia 35 anni, avendo giocato 37 partite nella massima serie la scorsa stagione e segnando 13 gol. Ancora più importante, ha l’esperienza e l’influenza nello spogliatoio che il nuovo tecnico dei Blues Xabi Alonso vorrebbe allo Stamford Bridge. L’inseguimento di Welbeck rafforza la convinzione che Alonso punti all’esperienza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - BREAKING: Il Chelsea si muove per l’ex attaccante dell’Arsenal e del Manchester United Welbeck

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