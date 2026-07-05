Il Manchester United punta sul centrocampista del Chelsea Andrey Santos

Il Manchester United ha mostrato interesse per il centrocampista del Chelsea, Andrey Santos, durante la sessione di mercato estiva. Il club di Manchester valuta il giocatore circa 50 milioni di sterline, cifra che potrebbe bloccare la trattativa. Attualmente, non ci sono state conferme ufficiali o avanzamenti concreti nel negoziato.

Sito inglese: Il Manchester United è interessato ad ingaggiare il centrocampista del Chelsea Andrey Santos durante la finestra di mercato estiva. Tuttavia, il Chelsea valuta il giocatore 50 milioni di sterline, il che potrebbe complicare qualsiasi potenziale mossa. Il Manchester United non vorrà pagare più del dovuto per il giocatore. Serve più qualità in mezzo al campo, e il 22enne potrebbe essere un ottimo investimento a lungo termine. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Andrey Santos ha bisogno di una mossa. Santos ha lottato per avere opportunità regolari al Chelsea e lasciare il club sarebbe l’ideale anche per la sua crescita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Manchester United team travel to London to play Chelsea FC

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