Arsenal Chelsea e Manchester United hanno dato il colpo di grazia nella caccia a Maxi Araujo

Arsenal, Chelsea e Manchester United hanno ufficialmente abbandonato la trattativa per Maxi Araujo. Il giocatore uruguaiano, che ha partecipato alle qualificazioni sudamericane per il Mondiale 2026, ha controllato la palla durante una partita tra Uruguay e Venezuela il 10 giugno 2025 all’Estadio Centenario di Montevideo. Nessuno dei tre club ha più intenzione di fare offerte per il calciatore.

Breaking: Maximiliano Araújo dell’Uruguay controlla la palla durante la partita di qualificazione sudamericana della Coppa del mondo FIFA 2026 tra Uruguay e Venezuela all’Estadio Centenario il 10 giugno 2025 a Montevideo, Uruguay. (Foto di Ernesto RyanGetty Images) Arsenal, Manchester United e Chelsea sono interessati ad ingaggiare Maxi Araujo dallo Sporting CP durante la finestra di mercato estiva. Tuttavia, la pubblicazione portoghese A BOLA sostiene che la squadra portoghese non è disposta a lasciarlo partire ed è pronta ad offrirgli un aumento di stipendio per mantenerlo nel club. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, resta da vedere se il giocatore sarà disposto a firmare un nuovo contratto con il club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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