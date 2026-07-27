botte da orbi nella finale di calcio a 5 giocatore e spettatore restano feriti durante la copa riviera al circolo maggioni di san benedetto

Durante la finale della Copa Riviera al circolo Maggioni di San Benedetto, si è verificata una rissa tra giocatori e spettatori, con alcuni feriti. L’episodio è avvenuto venerdì durante la partita tra le squadre As Car Service e Giochi Arredo. Le immagini mostrano un intervento delle forze dell’ordine per sedare la situazione. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti.

SAN BENEDETTO - Sembrava più un film di Bud Spencer e Terence Hill che un torneo di calcio a 5: i giocatori se le sono date di santa ragione. Tutto durante la finale della Copa Riviera, torneo di calcio a 5, al circolo Maggioni, venerdì, tra As Car Service e Giochi Arredo: coinvolti sia giocatori sia spettatori. Le motivazioni Il nervosismo di alcuni partecipanti è sfociato in una rissa, obbligando gli organizzatori ad interrompere la gara e a chiedere l’intervento del 112. I carabinieri guidati dal maggiore Francesco Tessitore sono giunti sul posto per riportare la calma in campo e sugli spalti, ed è stato necessario anche l’intervento del 118, con i sanitari che hanno trasportato due persone al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Botte da orbi nella finale di calcio a 5: giocatore e spettatore feriti durante la Copa Riviera

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