Botte da orbi al centro di permanenza | arrestato per rissa
Un episodio violento si è verificato in un centro di permanenza, dove i carabinieri della stazione di Selvazzano sono intervenuti per una rissa. Durante le operazioni, hanno arrestato un 32enne di origine nordafricana, regolare sul territorio, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle modalità dell’aggressione. L’uomo è stato portato in caserma e si trova adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria.
I carabinieri della stazione di Selvazzano hanno arrestato un 32enne nordafricano, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per vari reati. L’uomo, domiciliato nel capoluogo, era destinatario di un provvedimento di carcerazione. I fatti si sono verificati nel corso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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