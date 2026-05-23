Quattro giovani, due marocchini e due egiziani, si sono affrontati con calci, pugni e spray al peperoncino nel piazzale della stazione ferroviaria di Cremona, giovedì pomeriggio. La colluttazione ha provocato diverse persone presenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Arrivate sul posto, le forze dell’ordine hanno identificato i partecipanti e notificato quattro fogli di via. Nessuno è rimasto ferito gravemente.

Cremona – Botte da orbi e utilizzo anche di spray al peperoncino. È stata una vera e propria resa dei conti quella di giovedì pomeriggio nel piazzale della stazione ferroviaria, quando quattro giovani, due marocchini e due egiziani si sono affrontati pronti a tutto. Solo l’intervento delle volanti della Polizia ha probabilmente evitato il peggio e permesso anche di prestare soccorso a due dei quattro coinvolti rimasti feriti. Secondo quanto accertato dagli agenti, i quattro giovani, due egiziani di 21 e 25 anni e due marocchini entrambi 23enni, si sarebbero affrontati a quanto sembra per futili motivi. Lo scontro senza esclusione di colpi. Una rissa, come detto, senza esclusione di colpi e che ha fatto scattare diverse chiamate al numero unico di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rissa violenta vicino alla stazione di Cremona, botte da orbi e spray al peperoncino: scattano quattro fogli di via

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