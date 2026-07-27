Dal 29 luglio al 2 agosto, il centro storico di Sansepolcro ospiterà Borgo Jazz, una rassegna organizzata dal Jazz Club Valtiberina. Per cinque giorni, ci saranno concerti di musica jazz, esposizioni artistiche e performance di giovani talenti musicali. L’evento torna dopo una pausa e coinvolge artisti emergenti e appassionati, animando le strade con musica e arte.

Arezzo, 27 luglio 2026 – . Sansepolcro si prepara ad accogliere una nuova edizione di Borgo Jazz, la rassegna organizzata dal Jazz Club Valtiberina, che dal 29 luglio al 2 agosto porterà nel centro storico un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla musica jazz, all'arte e alla valorizzazione dei giovani musicisti. L'iniziativa, presentata questa mattina nella Sala della Giunta di Palazzo delle Laudi, rappresenta ormai uno degli appuntamenti più attesi dell'estate biturgense, capace di trasformare piazze, chiostri e spazi storici della città in luoghi di incontro, cultura e spettacolo. Ad aprire la manifestazione sarà la serata... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borgo Jazz torna ad animare Sansepolcro: cinque giorni di musica, arte e giovani talenti

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