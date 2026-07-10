Eudaimonia, l’anima va in scena. Torna l’appuntamento con la cultura indipendente nei suggestivi paesaggi della Tuscia viterbese. Dal 31 luglio al 7 agosto 2026, il borgo di Proceno si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare la settima edizione di Ad Arte Festival. Sotto la sapiente direzione artistica di Igor Mattei e Marina Biondi, la rassegna di quest’anno sceglie come filo conduttore il tema dell’Eudaimonia, un concetto centrale della filosofia aristotelica che indica la fioritura dell’essere umano. Non una felicità fugace, ma il pieno compimento della propria natura e della propria consapevolezza. L’obiettivo è creare uno spazio in cui l’arte scenica superi la semplice dimensione dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ad Arte Festival 2026: teatro e musica nel borgo di Proceno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Llega el Festival Internacional de Música de Quito 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: A Borgo San Lorenzo torna "Mugello da Fiaba", festival di letteratura, teatro, musica, arte e creatività

Il borgo di Proceno diventa un museo all'aperto tra storia e arte contemporaneaProceno si trasforma in un museo a cielo aperto, con installazioni di arte contemporanea collocate tra le strade e le piazze del borgo.

Temi più discussi: I 13 festival culturali più belli dell’estate 2026, per vacanze all’insegna dell’arte; Proceno: tutto pronto per la VII edizione di Ad Arte Festival; Torna Mare d’Arte Festival, in scena fino a settembre a Milano Marittima.; Mare d’Arte Festival 2026 porta Milano Marittima oltre l’estate: arte pubblica, visioni urbane e il sogno della città-giardino.

CULTURA Dal 28 giugno al 5 luglio torna il #FestivalBarocco @ComunediLancian 2026: #Mozart, musica antica, #arte e #filosofia all’Auditorium Diocleziano. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. @ladolcevitamag_ #ladolcevitamagazine x.com

[17/07/26] qualcuno vuole partecipare a narrazioni RAW non censurate + musica dal vivo + arte? Questo mese è in una location segreta ad Angel reddit

Proceno: tutto pronto per la VII edizione di Ad Arte FestivalAD ARTE FESTIVAL - VII Edizione. EUDAIMONIA Dove l'anima va in scena Palazzo Ascanio Sforza – Proceno (VT) Dal 31 luglio al 7 agosto 2026. Direttori artistici Igor Mattei e Marina Biondi. Il cartell ... newtuscia.it

Milano Marittima si accende con una nuova edizione del Mare d'Arte Festival: attesi Paola Iezzi, Violante Placido ed Edoardo PratiA Milano Marittima torna Mare d’Arte Festival, l’evento che dal 3 al 12 luglio trasforma la località in uno spazio espositivo diffuso a cielo aperto. Con questa seconda edizione, il festival si propon ... ravennatoday.it