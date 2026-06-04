Linkanto | musica arte e sport per valorizzare i giovani talenti veronesi
Sabato 6 giugno 2026, il Centro di Aggregazione Giovanile “Spazio Link” a Borgo Roma ospiterà “Linkanto”. L’evento combina musica dal vivo, street art e sport in una giornata rivolta ai giovani talenti della zona. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e mira a valorizzare le capacità creative e sportive dei giovani locali attraverso diverse attività. Non sono previsti interventi ufficiali o partecipazioni di figure pubbliche.
Sabato 6 giugno 2026 il Centro di Aggregazione Giovanile “Spazio Link” di Borgo Roma ospiterà “Linkanto”, un’iniziativa dedicata alla creatività giovanile che unisce musica dal vivo, street art e sport in un’unica giornata aperta alla cittadinanza. L’evento, promosso da un gruppo coordinato da. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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