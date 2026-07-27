Bologna | rapper con telo acqua e sapone sotto i portici E’ polemica

Un rapper si è esibito sotto i portici, coperto da un telo e con acqua e sapone, suscitando reazioni. L’evento ha attirato l’attenzione sui social e tra i passanti, creando discussioni sulla natura dell’atto. La performance, inserita nel contesto di un nuovo singolo, è stata commentata da alcuni come provocatoria, mentre altri l’hanno giudicata una semplice espressione artistica. La polemica si è sviluppata rapidamente, alimentando il dibattito pubblico.

A far discutere è “Vieni in Saragozza”, il nuovo singolo del rapper emergente bolognese Lonze, in uscita mercoledì sulle piattaforme digitali. A scatenare il dibattito sono alcuni filmati del backstage diffusi su Instagram e TikTok, nei quali un gruppo di ragazzi utilizza i portici di via Saragozza, parte del sito riconosciuto dall’Unesco, come scenario per una sfida social ispirata allo “Slip ‘n Slide”. Nelle immagini, diventate rapidamente virali, Lonze interpreta il ritornello del brano mentre, alle sue spalle, una decina di amici in costume, pantaloncini e ciabatte si lanciano su un lungo telo di plastica steso sotto le arcate. Dopo averlo cosparso di acqua e sapone, i giovani si tuffano a capofitto facendosi scivolare lungo il pavimento dei portici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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