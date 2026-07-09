Un rapper ha tuffato e scivolato sotto i portici del Meloncello, patrimonio Unesco. Dopo l’episodio, si è difeso dichiarando di aver pulito tutto. La scena è avvenuta davanti a testimoni e ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Non risultano feriti o denunce, ma l’evento ha suscitato reazioni sui social. La polizia ha avviato verifiche sulla sicurezza dell’area e sulle eventuali sanzioni.

L’arte deve provocare e creare dibattito. E, a modo suo, il rapper Lonze, con i suoi tuffi e le sue scivolate sotto i Portici del Meloncello, patrimonio Unesco, ci è riuscito. Ma, questo deve esser chiaro, è stato fatto senza "mancanza di rispetto" per una bellezza che rappresenta, alla fine, "un patrimonio di tutti". Insomma, non una bravata o "un gesto di vandalismo", bensì "una scelta artistica". Dopo giorni di polemica, anche tra i banchi della politica nazionale e locale, è direttamente l’artista emergente a prendere parola, dopo aver pubblicato sui suoi canali social due anteprime del videoclip di ’Vieni in Saragozza’, che è uscito in versione integrale su Youtube. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tuffi sotto i portici. Il rapper si difende: "Abbiamo pulito tutto"

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