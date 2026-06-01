In città ci sono circa 80.000 cani, su una popolazione di circa 398.000 abitanti. I proprietari sono invitati a pulire le deiezioni canine dai portici e a utilizzare acqua per rimuoverle. La presenza di cani è rilevante in relazione alla popolazione residente, con un'attenzione rivolta alla gestione delle deiezioni sul territorio. Non sono stati indicati interventi specifici o sanzioni in merito alla questione.

Il cane è il migliore amico dell’uomo e, viene da dire, anche del bolognese. Perché, su una popolazione di 398mila residenti, i fedelissimi amici a quattro zampe sono ben ottantamila. Si tratta di animali registrati all’anagrafe e dotati di microchip che risiedono nel Comune. Ad affermarlo è il sindaco Matteo Lepore, che parlando del tema e diffondendo i dati aggiornati (a questi vanno poi aggiunti gli esemplari senza microchip e non registrati), ha assicurato che la stretta sul decoro urbano, con la cura dello spazio pubblico e la modifica del regolamento di Polizia urbana, riguarderà anche i proprietari degli amatissimi animali da compagnia: "Ne abbiamo ottantamila registrati a Bologna, quindi sono tanti su una popolazione di 398mila residenti – ha spiegato il sindaco, ospite da ’Dedalus’ di Ètv –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cani, sono 80mila: "Pipì sotto i portici da pulire con l’acqua"

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