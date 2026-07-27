Bologna al Pilastro un ambulatorio per i fragili | luminari a disposizione per visite gratuite

A Bologna, nel quartiere Pilastro, è stato aperto un ambulatorio dedicato alle persone fragili. L'iniziativa prevede visite gratuite a cura di specialisti, tra cui luminari, per offrire supporto sanitario. La struttura è stata inaugurata in un periodo complesso, segnato da un caso di decesso durante un'operazione di polizia. L'apertura mira a fornire assistenza medica e a rispondere alle esigenze della comunità locale.

In un momento delicatissimo per il Pilastro, che -prima del caso Fakir morto nel corso di un'operazione di polizia - già nei mesi scorsi è stato terreno di scontri tra cittadini e attivisti contrari alla costruzione del Muba-museo dei bambini e il Comune, è proprio l’amministrazione, forse per dare un segnale che l’attenzione sul rione c’è, nonostante una parte dei residenti dica il contrario, che annuncia: «È stata approvata nei giorni scorsi dalla giunta la convenzione con l’associazione onlus Buoni Dottori per l’apertura di un ambulatorio medico in via Trauzzi 15 ab» che eroga prestazioni gratuite ai pazienti più fragili. ... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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