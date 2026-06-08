Cani molossoidi e pitbull al via le sterilizzazioni gratuite del Comune | interventi in ambulatorio

Il Comune ha avviato un programma di sterilizzazioni gratuite per cani molossoidi e pitbull, che vengono eseguite in ambulatorio. L’obiettivo è favorire pratiche di possesso responsabile e ridurre il rischio di abbandono. L’intervento mira anche a contrastare i pregiudizi e le difficoltà di adozione legate a queste razze. L'iniziativa si inserisce in un piano più ampio di gestione e tutela degli animali domestici.

Un'iniziativa concreta per promuovere il possesso responsabile e contrastare l'abbandono di razze troppo spesso penalizzate da pregiudizi e adozioni difficili. L'amministrazione comunale di Bari ha dato il via a una campagna di sensibilizzazione mirata sui cani cosiddetti Molossoidi e Ttb. 🔗 Leggi su Baritoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Medio Levante, i piani del Comune: skate park d'autore, centro beach volley, area cani e interventi in corso Italia

Tutti i cani mordono, dal Pitbull al Golden Retriever. Gli ultimi casi ci dicono solo una cosa: obbligo di adozione responsabileRecenti episodi di aggressioni canine coinvolgono un Golden Retriever nel Lazio e un Pitbull a Ischia.

Pitbull, molossoidi, terrier di tipo bull: nei canili la situazione è fuori controllo. Perché la politica non interviene?Vorrebbero occuparsi dei tanti cani e gatti che non hanno una famiglia ma che la potrebbero avere. Vorrebbero accudirli al meglio e fare tutto il possibile per trovare loro una nuova casa. Ma non lo ... corriere.it

Nessun cane vuole essere pericoloso, neppure un pitbullI titoli dei giornali sono sempre molto forti: azzannato dal cane di famiglia, cani sbranano la padrona e i fatti di cronaca dietro i titoli sono di quelli che scuotono l’opinione pubblica come ... vita.it