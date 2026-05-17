Occhi puntati su Oculistica | Duecento visite al giorno Ambulatorio d’emergenza allungati gli orari
L’unità di oculistica di un ospedale locale effettua circa duecento visite al giorno e ha esteso gli orari di apertura per rispondere alle esigenze dei pazienti. L’ambulatorio d’emergenza continua a funzionare regolarmente, anche durante i periodi di maggior afflusso. L’Ausl ha dichiarato che il servizio non sta subendo riduzioni e che la disponibilità delle visite resta un punto prioritario, anche se si continua a monitorare la situazione.
La disponibilità delle visite resta il nodo più sensibile, ma sull’Oculistica forlivese l’Ausl respinge l’idea di un servizio in arretramento. Dopo la segnalazione di un lettore sull’impossibilità di prenotare una visita di controllo in città prima di aprile 2028 e dopo le polemiche sollevate dalla Uil sulla chiusura del Pronto soccorso oculistico (con la relativa eliminazione dell’indennità) il direttore dell’ospedale Francesco Sintoni fa chiarezza sulla situazione del reparto. "Nel 2025 sono state erogate dalla nostra Unità operativa 57.129 prestazioni, quasi 200 per ogni giornata lavorativa, di cui circa 20mila visite oculistiche solo per i residenti forlivesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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