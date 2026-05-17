Occhi puntati su Oculistica | Duecento visite al giorno Ambulatorio d’emergenza allungati gli orari

L’unità di oculistica di un ospedale locale effettua circa duecento visite al giorno e ha esteso gli orari di apertura per rispondere alle esigenze dei pazienti. L’ambulatorio d’emergenza continua a funzionare regolarmente, anche durante i periodi di maggior afflusso. L’Ausl ha dichiarato che il servizio non sta subendo riduzioni e che la disponibilità delle visite resta un punto prioritario, anche se si continua a monitorare la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui