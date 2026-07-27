Ryan Coogler ha contattato Kevin Feige per comunicare di aver scelto il nuovo attore che interpreterà T’Challa in Black Panther 3. La decisione di affidare il ruolo a David Jonsson non è derivata da un processo di casting esteso, ma da un’intuizione personale e da un incontro riservato tra il regista e l’attore. Questa scelta è stata comunicata direttamente e senza passaggi formali di selezione pubblica.

L'annuncio di David Jonsson come nuovo protagonista di Black Panther 3 non è stato il frutto di un lungo casting, ma di un'intuizione immediata di Ryan Coogler e di un incontro segreto con l'attore. Kevin Feige ha svelato come Ryan Coogler abbia scelto David Jonsson come nuovo Black Panther. Il regista organizzò un incontro segreto con l'attore mesi prima dell'annuncio ufficiale e, al termine del colloquio, telefonò al presidente dei Marvel Studios per dirgli personalmente: "È lui". "Non avevamo ancora iniziato i provini" A raccontare il retroscena è stato il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che in un'intervista a Empire ha rivelato come il regista avesse individuato il volto del futuro T'Challa II molti mesi prima dell'annuncio ufficiale al San Diego Comic-Con. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Black Panther 3, Kevin Feige: "Ryan Coogler mi chiamò per dirmi che aveva trovato il nuovo T'Challa"

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New Black Panther David Jonsson Thanks Ryan Coogler & Kevin Feige

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Temi più discussi: Black Panther 3, David Jonsson è T’Challa II: il nuovo film Marvel uscirà nel 2028; Black Panther 3 annunciato al Comic-Con: David Jonsson sarà T'Challa II, figlio del re del Wakanda; Marvel annuncia Black Panther 3, David Jonsson protagonista; David Jonsson è il nuovo Black Panther, il terzo film uscirà nel 2028.

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L'ho sentito nell'anima: Black Panther 3, Kevin Feige svela come Ryan Coogler ha scelto il nuovo T'ChallaKevin Feige racconta il retroscena della scelta di David Jonsson come nuovo T'Challa in Black Panther 3: decisivo un incontro segreto voluto da Ryan Coogler. msn.com