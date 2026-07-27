David Jonsson interpreterà il nuovo Black Panther nel terzo capitolo della serie, diretto da Ryan Coogler. L’attore britannico prenderà il ruolo del figlio di T’Challa, interpretato in precedenza da Chadwick Boseman. La produzione del film è in corso e la data di uscita non è ancora stata annunciata.

Sarà David Jonsson a interpretare il nuovo Black Panther del Marvel Cinematic Universe. L’emergente attore britannico vestirà i panni del figlio di T’Challa, interpretato dal compianto Chadwick Boseman, in Black Panther 3. Il film sarà in uscita il 15 dicembre 2028 per la regia del premio Oscar Ryan Coogler, che tornerà alla guida del progetto dopo il successo ottenuto con I Peccatori. Black Panther 3 in lavorazione. Nel film torneranno anche Letitia Wright, che riprenderà il ruolo di Shuri, protagonista di Wakanda Forever, e Winston Duke, in quello di M’Baku. Il personaggio di Jonsson, T’Challa II, figlio di T’Challa e Nakia (Lupita Nyong’o), è presente proprio nel secondo film di Black Panther, uscito nel 2022. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Black Panther 3’: David Jonsson sarà il protagonista del nuovo capitolo diretto da Ryan Coogler

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Black Panther 3: David Jonsson to Star as TChallas Son, Sequel Set for 2028

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Temi più discussi: Black Panther 3, David Jonsson è T’Challa II: il nuovo film Marvel uscirà nel 2028; Marvel annuncia Black Panther 3, David Jonsson protagonista; David Jonsson è il nuovo Black Panther, il terzo film uscirà nel 2028; Black Panther 3 è ufficiale, David Jonsson sarà T'Challa II nel film.

David Jonsson come nuovo #BlackPanther è una scelta che non mi aspettavo, ma dopo Industry e Alien: Romulus mi fido. Curiosissimo di capire cosa significherà per Shuri e come Ryan Coogler gestirà il passaggio del mantello. x.com

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