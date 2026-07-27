Un bambino dell’asilo di Tropea è morto a causa di un’infezione da Clostridium difficile. Oltre 40 bambini che hanno frequentato la struttura, anche solo per poche ore, sono sotto osservazione medica. La decisione di monitorare i piccoli è stata presa dopo la morte del bambino avvenuta il 22 luglio. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità sanitare continuano a seguire i casi sospetti.

Sono oltre 40 i bambini sotto monitoraggio che hanno frequentato, anche solo per mezza giornata, l’asilo nido di Tropea. La precauzione da parte dei medici è alta dopo il decesso del piccolo Alessio Pio il 22 luglio. Il sindaco parla di condizioni buone e aggiornamenti positivi che stanno portando un minimo di serenità alla comunità colpita. I bambini ricoverati risultano ancora tre, ma si ipotizza il rientro a casa a breve. Bambini dell’asilo monitorati Un nuovo bilancio per i bambini sotto monitoraggio dopo il grave decesso del piccolo Alessio Pio. Sarebbero ormai oltre 40 i bambini monitorati tra compagni di classe e frequentatori dell’asilo nido di Tropea. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbo dell'asilo di Tropea morto per il batterio Clostridium difficile, come stanno gli oltre 40 monitorati

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Bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro

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