Un bambino di 18 mesi è morto dopo aver contratto un’infezione da Clostridium difficile, batterio presente in un asilo di Tropea. Il decesso è avvenuto presso l’ospedale ‘Pugliese-Ciaccio’ di Catanzaro. La scoperta è stata fatta durante le indagini sulla causa della morte. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’infezione o sul ruolo dell’asilo nella trasmissione del batterio.

Un microscopico ma insidiosissimo batterio sarebbe all’origine della morte di un bambino di 18 mesi di Zungri (Vibo Valentia) all’ospedale ‘Pugliese-Ciaccio’ di Catanzaro. Si sospetta infatti un’infezione batterica da Clostridium difficile, probabilmente contratta in un asilo nido privato di Tropea. Il piccolo era stato ricoverato all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia il 17 luglio, per poi essere trasferito d’urgenza il 21 luglio a Catanzaro in condizioni gravissime, dove è morto nella serata di mercoledì 22 luglio. La Procura ha disposto il sequestro della salma per sottoporla all’esame autoptico e accertare le cause esatte della morte. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe legato a una grave forma di patologia gastrointestinale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Batterio killer in un asilo di Tropea, che cos’è Clostridium difficile

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«Batterio killer e contaminazione sul fasciatoio», morto un bimbo di 18 mesi a Tropea

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