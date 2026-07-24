Un bambino di 18 mesi è deceduto all’ospedale di Catanzaro dopo aver contratto un'infezione da Clostridium difficile. I familiari del piccolo, che era in buone condizioni di salute prima dell’ammalamento, esprimono rabbia e disperazione. L’infezione sarebbe stata contratta in un asilo di Tropea, dove il bambino frequentava. Le autorità sanitarie stanno indagando sulle cause dell’infezione e sulle condizioni di gestione dell’asilo.

Sono arrabbiati e disperati i familiari del bimbo di 18 mesi morto all’ospedale di Catanzaro per complicanze in seguito a una sospetta infezione da Clostridium difficile. “Era un bambino gioioso come tutti i bambini della sua età, in salute e sano e quindi è una tragedia immane”, hanno detto. La procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sul caso. Bimbo morto per sospetta infezione, la rabbia dei familiari Le indagini della Procura di Vibo Valentia L'istituto sotto sequestro Bassetti sul Clostridium Bimbo morto per sospetta infezione, la rabbia dei familiari La rabbia e la disperazione dei genitori e dei familiari del bimbo morto per una sospetta infezione sono state raccolte ai microfoni di Nicole Di Giulio a La Vita in Diretta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbo morto dopo l'infezione del batterio Clostridium all'asilo di Tropea, la rabbia dei familiari: "Era sano"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Morte di un bimbo a Tropea, indagini su possibile infezione - 1mattina News 24/07/2026

Notizie e thread social correlati

Bambino morto dopo sospetta infezione da Clostridium all'asilo di Tropea, Bassetti avverte sugli antibioticiLe autorità continuano le indagini sulla morte di un bambino di 18 mesi all’ospedale di Catanzaro, sospettata infezione da Clostridium.

Leggi anche: Bimbo morto in ospedale a Catanzaro, asilo di Tropea sequestrato dopo sospetta contaminazione del batterio

Temi più discussi: Una tragedia ha colpito la comunità di Tropea, dove Alessio, un bambino di soli 15 mesi, è deceduto all’ospedale di Catanzaro a causa di una grave setticemia. I sintomi, inizialmente scambiati per un comune virus intestinale, hanno insospettito i medici quan; Sabato di tragedie in acqua: morti due bambini e un uomo; Bimbo morto in ospedale a Catanzaro, asilo di Tropea sequestrato dopo sospetta contaminazione del batterio; Morte del piccolo Domenico Caliendo: nuovo incontro per il risarcimento.

Batterio Clostridium difficile: cos’è, come avviene il contagio e quali sono le cure. La guida dopo il caso del bimbo morto in Calabria dlvr.it/TTh0gK Leggi l'articolo #ClostridiumDifficile x.com

Bimbo morto a 18 mesi, la dirigente dell’asilo rompe il silenzio: Siamo distruttiLa dirigente dell'asilo nido di Tropea rompe il silenzio dopo la morte di Alessio Pio, si indaga sull’ipotesi del batterio Clostridium difficile. notizie.it

Batterio killer del bimbo morto a Catanzaro, Bassetti avverte: Si prende dopo l’uso di antibioticiL’infettivologo Matteo Bassetti spiega cos’è il Clostridium difficile e perché il rischio di contrarre il batterio al centro del caso del bambino ... fanpage.it