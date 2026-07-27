L’attentato in Germania ha riacceso il dibattito sulla minaccia dei “cani sciolti” nel terrorismo jihadista in Europa. Secondo un esperto, ci sono troppi soggetti da monitorare, ma le forze di sicurezza continuano a lavorare efficacemente. L’attacco ha evidenziato come siano ancora attivi soggetti senza collegamenti diretti con gruppi organizzati. Nessun dettaglio su eventuali responsabili o misure specifiche adottate.

Roma, 27 luglio 2026 - L’attentato avvenuto in Germania ha riportato al centro il tema della minaccia jihadista in Europa. Lorenzo Vidino, direttore del Programma sull’Estremismo della George Washington University e tra i massimi esperti internazionali di radicalizzazione, analizza le dinamiche dell’attacco. Con una buona notizia: nonostante il difficile contesto internazionale non c’è stata l’escalation che molti temevano. Professor Vidino, da quanto emerge finora questo attentato presenta elementi nuovi oppure ricalca schemi già conosciuti? “In realtà ricalca molte dinamiche già viste. Il bersaglio è un luogo molto affollato, un obiettivo sensibile che, per ragioni ideologiche, è stato preso di mira anche in passato dal terrorismo di matrice islamista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Berlino e gli altri attentati terroristici, il rischio dei ‘cani sciolti’: “Troppi soggetti da seguire, ma noi lavoriamo bene”

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