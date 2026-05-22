Palermo sotto il giogo dei kalashnikov | Cani sciolti? No giovani coperti da vecchi boss

Palermo si trova al centro di un fenomeno che preoccupa le autorità: i giovani armati con kalashnikov sono spesso coperti da figure legate al passato criminale della città. Secondo alcuni, non si tratta di semplici individui senza controllo, ma di giovani che hanno meno timore delle forze dello Stato e agiscono con maggiore impunità. La presenza di armi pesanti tra i giovani evidenzia una dinamica pericolosa, che coinvolge anche legami con vecchi boss e reti criminali radicate nel territorio.

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