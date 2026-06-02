Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Vimercate mentre pianificava attentati terroristici. La polizia ha scoperto che aveva nascosto la sua radicalizzazione tra i libri universitari, senza attirare sospetti. I vicini di via Vallicella avevano segnalato comportamenti strani, ma non avevano riconosciuto i segnali di pericolo. L’indagine ha portato all’arresto prima che si verificasse qualsiasi atto violento.

? Domande chiave Come ha fatto a nascondere la radicalizzazione online tra i libri universitari?. Quali segnali ignorati dai vicini di via Vallicella indicavano il pericolo?. Perché il ragazzo evitava i luoghi di aggregazione come l'oratorio?. Cosa ha permesso di pianificare attentati senza destare sospetti nel borgo?.? In Breve Radicalizzazione avvenuta online tramite contenuti social inneggianti all'Isis.. Percorso scolastico presso un liceo privato di Monza e università.. Residenza in via Vallicella nel borgo di Oreno a Vimercate.. Indagini della Procura di Milano e operazione della Digos.. Zakaria Ben Haddi arrestato a Vimercate per terrorismo internazionale: lo shock tra i vicoli di Oreno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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